Rimini. I talenti del Golden Club, Schiaratura e Lami verso i Tricolori

Il riminese Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini si conquista di due titoli regionali in meno di 24 ore sull’anello rosso di Modena. Il biancorosso sabato scorso ha colto il successo sui 1500 con una volata mozzafiato in 4’03”94 mentre domenica sui 5000, corsi per onorare i campionati, ha primeggiato in 15’31”21.

Una annata straordinaria per Brayan Schiaratura, il 1° maggio ha debuttato ad Oderzo in Nazionale nel Trofeo Opitergium International Road Race Under 20 e nel panorama dell’atletica emiliano-romagnola si è fregiato di quattro scudetti spaziando dal Cross Country, ai 10000 metri, 1500 e 5000 metri. Risultati che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione dove parteciperà ancora ad alcuni meeting per trovare la miglior forma in vista dei Campionati Italiani su pista in programma dal 4 al 6 luglio a Grosseto.

L’altra stella del Golden Club Rimini Pietro Lami, continua la propria preparazione in funzione dei Campionati Italiani Fidal Allievi sulle distanze degli 800 metri e dei 1500 metri in programma a Rieti dal 28 al 29 giugno. Come Schiaratura anche Lami onorerà i Campionato Regionali Allievi in programma a Imola il 21 e 22 giugno con il resto della formazione biancorossa.

Ufficio Stampa Golden Press