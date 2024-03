Un tunisino di 30 anni, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato per una violenta rapina avvenuta a Rimini il 21 febbraio. L’uomo aveva strappato una collana d’oro a una donna riminese, ferendola gravemente. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alla testimonianza della vittima. L’uomo è stato arrestato e si trova ora in custodia cautelare in carcere.