Rimini. Identificato il pirata che ha travolto e ucciso un pedone in via Chiabrera

Il primo dicembre scorso, in via Chiabrera, un cittadino straniero di mezza età alla guida di un’Ape Piaggio ha investito Gabriele Mariotti, un uomo di 93 anni residente a Rimini. Dopo l’incidente, il conducente si è fermato per un attimo prima di allontanarsi senza prestare soccorso. Mariotti è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma a causa delle gravi lesioni subite e dell’età avanzata, è deceduto il 6 dicembre. La Procura di Rimini ha aperto un’indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso e la polizia Locale è riuscita a identificare il conducente dell’Ape dopo opportuni accertamenti. Al momento non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un momento di distrazione del conducente o da una manovra imprudente. Nel pomeriggio dell’incidente, Mariotti stava tornando a casa dopo essere stato alla messa nella chiesa di Bellariva, che si trova nelle vicinanze di via Chiabrera. Nonostante i soccorsi tempestivi, le lesioni riportate dall’uomo sono state fatali.