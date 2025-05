Rimini, il 14 maggio all’Università Aperta la presentazione del libro di Antonio Morgagni su inglese e italiano

Mercoledì 14 maggio alle ore 17:30, l’Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini” ospiterà la presentazione del nuovo libro di Antonio Morgagni, intitolato “Inglese e Italiano – Due lingue e due Paesi a confronto”. L’incontro si terrà nella sede di via Giuliano da Rimini, 8.

Il volume propone un originale percorso tra grammatica e cultura, esplorando come le strutture linguistiche possano riflettere visioni del mondo profondamente diverse. Attraverso esempi concreti, spunti lessicali e osservazioni grammaticali, Morgagni guida i lettori alla scoperta di come le lingue plasmano e raccontano le società che le parlano.

La partecipazione è libera. Un’occasione preziosa per insegnanti, studenti, appassionati di lingue e cultura, e per chiunque voglia riflettere sul significato più profondo del “parlare” in inglese o in italiano.