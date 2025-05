Rimini. Il 2 giugno la domus di Palazzo Massani riapre al pubblico. Visite guidate organizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

In occasione della Festa della Repubblica, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, grazie alla disponibilità della Prefettura di Rimini e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Rimini, organizza visite guidate all’area archeologica musealizzata all’interno di Palazzo Massani (sede della Prefettura, via IV Novembre n. 40).

Si tratta di un evento che porterà alla riapertura al pubblico dell’area archeologica, dopo l’esecuzione di un complesso intervento di restauro delle strutture archeologiche e di un progetto di sistemazione dell’allestimento, con nuove vetrine e un rinnovato apparato didattico.

Le visite guidate prevederanno la presentazione delle caratteristiche della domus, individuata nel 1997 e oggetto di scavo tra il 1998 e il 2000, con un focus sui materiali e sulla vita quotidiana condotta all’interno dell’abitazione, per poi osservare le strutture restaurate con i pregiati pavimenti musivi dei vari vani della domus: l’atrio, il tablinum, un corridoio e una parte del peristilium, caratterizzata da una grande vasca ornamentale.

Le visite saranno condotte dai Funzionari Archeologi della Soprintendenza, dott.sse Annalisa Pozzi e Sara Morsiani, e dalla restauratrice della ditta Dimensione e Mosaico snc, dott.ssa Elisa Brighi.

Le visite guidate si svolgeranno dalle 9:30 alle 12:30, prevedendo gruppi di max 10/15 persone.

Non è necessaria la prenotazione, ma in caso di un notevole afflusso di visitatori il personale della Soprintendenza organizzerà più turni di visita con orario di chiusura fissato intorno alle 12:30.

Informazioni

dalle 9:00 alle 13:00

cell. 338 8229058