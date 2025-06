Rimini, il 2 luglio il concerto “Affacciati alla finestra” all’Ospedale Infermi

Mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 18:00, nel parcheggio tra la Scala C e la Scala D dell’Ospedale Infermi di Rimini, si terrà il concerto per pianoforte Affacciati alla finestra, organizzato da AIL Rimini OdV (Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma) in collaborazione con l’Associazione Donatori di Musica. L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini, trasformerà lo spazio esterno dell’ospedale in una suggestiva sala da concerto grazie al contributo dello staff tecnico dell’ospedale stesso.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero e posti limitati, si propone di sensibilizzare il personale sanitario, i pazienti e i cittadini sugli effetti benefici e riflessivi che la musica può offrire, non solo attraverso l’ascolto ma anche mediante la pratica musicale. AIL Rimini e Donatori di Musica collaborano dal 2017 all’interno dell’ospedale con la rassegna Un PIANO per un ospedale FORTE, che comprende concerti all’hospice e appuntamenti annuali all’aperto, come questo.

La direzione artistica del concerto è affidata alla pianista riminese Francesca Cesaretti, che presenterà in anteprima il suo nuovo album per pianoforte solo, Le Temps suspendu, pubblicato con EMA VINCI e realizzato anche grazie al sostegno di AIL Rimini OdV. Il programma musicale propone brani di compositori francesi di inizio Novecento, tra cui Debussy e Satie.

A impreziosire ulteriormente l’evento saranno esposti alcuni quadri del pittore riminese Maurizio Minarini, recentemente scomparso. Le opere, selezionate per riflettere i temi dell’album – la notte, lo stato d’animo sognante e il tempo sospeso – mirano a creare una sinergia emozionante tra arte visiva e musica.

In caso di maltempo, il concerto sarà rinviato a data da definirsi.