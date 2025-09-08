    • Rimini. Il 30/09 scade il termine per il versamento della 2° rata della Tassa Rifiuti (TARI) 2025

    Oltre che con tale modello, il pagamento può essere effettuato con PagoPA con una delle seguenti modalità:

    ON LINE accedendo alla Piattaforma LINKMATE  con le credenziali SPID e CIE

    direttamente dall’APP IO.

    In alternativa, è possibile effettuare il versamento utilizzando il modello F24.

    Il modello F24 e l’invito al pagamento 2025 possono essere scaricati dalla Piattaforma LINKMATE oppure richiesti all’Ufficio Tassa Rifiuti di via Ducale n. 7 telefonando al N. Verde 800 106 300 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e di giovedì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 OPPURE tramite posta elettronica, scrivendo alla e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it

