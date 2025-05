Rimini, il 30 maggio Le Befane ospitano Antonia: la finalista di Amici incontra i fan e presenta il suo primo EP

Appuntamento speciale per i fan della musica pop e dei talent show: venerdì 30 maggio, a partire dalle 17:30, il centro commerciale Le Befane di Rimini accoglierà Antonia Nocca, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, per un firmacopie dedicato al suo primo EP, “Relax”.

Reduce dal successo ottenuto nel celebre programma televisivo, dove ha saputo distinguersi per voce potente e intensità interpretativa, Antonia – ventenne originaria di Napoli – ha conquistato il Premio della Critica, attribuito dalla stampa di settore, durante la serata conclusiva del 18 maggio. Pochi giorni dopo, il 23 maggio, ha debuttato discograficamente con l’EP “Relax”, prodotto da Eclectic Records / Warner Music Italy. Il progetto include cinque tracce – Giganti, Romantica, Dove ti trovi tu, Weekend e Le curve – che fondono influenze elettropop e R&B in un racconto musicale tra sentimenti ed esperienze personali.

L’incontro di venerdì rientra in una lunga serie di eventi organizzati da Le Befane per avvicinare il grande pubblico ai protagonisti dello spettacolo e della musica italiana. Dopo aver ospitato nomi come Benji & Fede, Charlotte M, Petit e gli attori della serie Mare Fuori, il centro continua a confermarsi punto di riferimento per eventi culturali e d’intrattenimento in Riviera.

Come partecipare all’evento: per accedere all’area dedicata e salire sul palco per un autografo o una foto con Antonia, sarà necessario esibire il coupon digitale scaricabile dalla propria area riservata della Befan Card sul sito ufficiale (www.lebefane.it/befancard) e il CD “Relax”, disponibile anche presso il Mondadori Store interno alla galleria commerciale.

Per i fan si tratterà di un’occasione unica per incontrare da vicino una delle voci più promettenti della nuova scena pop italiana, in un contesto familiare e coinvolgente.