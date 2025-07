Rimini, il cantautore romagnolo Federico Baroni torna con il nuovo singolo funk-pop “RIMINI” in uscita il 4 luglio

Il cantautore romagnolo Federico Baroni inaugura un nuovo capitolo artistico con il singolo “RIMINI”, in uscita venerdì 4 luglio su tutte le piattaforme digitali. Il brano è un inno autentico, ironico e visivo dedicato alla sua città natale, con un sound fresco e travolgente che mescola funk e pop.

Prodotto da FREESO presso Yurta Studio, “RIMINI” è una vera e propria cartolina sonora della riviera romagnola, capace di evocare immagini vivide di un’estate vissuta intensamente. Tra locali iconici, piadine calde, gabbiani all’alba e Vespe 50 che sfrecciano sotto il sole, il singolo trasmette la libertà, la nostalgia e il ritmo di una stagione speciale.

Federico Baroni racconta: “Rimini per me non è solo casa, è un modo di vivere. Con questa canzone volevo raccontare l’energia unica della mia città: le estati infinite, la libertà, i motorini che sfrecciano sul lungomare, le piadine a mezzogiorno e quella voglia di vivere ogni momento fino in fondo. Rimini è la mia vibe, e spero possa diventare anche la vostra”.

Il brano è interamente suonato dal vivo da Filippo Tonino alla batteria, Mattia Galbiati al basso e Stefano Eccher a chitarra, tromba e synth, regalando un’energia autentica e coinvolgente.

Federico Baroni, nato nel 1993 in Romagna, è noto per i suoi live di strada che dal 2014 lo hanno reso uno degli artisti di strada più seguiti in Italia. Dopo aver scoperto la musica grazie a Ed Sheeran durante un viaggio in Inghilterra, ha perfezionato il suo stile con l’uso della loop station e della chitarra. Ha partecipato a “X Factor” e “Amici”, ottenendo crescente notorietà nel panorama musicale nazionale.

Nel 2019 ha pubblicato il primo album “NON PENSARCI” e successivamente ha firmato con Warner Music, lanciando singoli di successo e realizzando un videoclip innovativo in collaborazione con RayBan. Nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album “BLACKOUT” e ha fondato Yurta Studio, uno spazio creativo dedicato agli artisti emergenti.

Con “RIMINI”, Federico Baroni riparte con un progetto musicale che fonde sonorità R&B e Funk, raccontando con autentica passione la sua città e la sua vibe.