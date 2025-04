Il Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha rigettato la richiesta di revoca della misura di custodia cautelare in carcere per Louis Dassilva, 35enne unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino.

L’istanza era stata presentata dai difensori, avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Ansa