Rimini. Il Comune mette all’asta 90 oggetti rinvenuti. Sabato 10 maggio in via della Lontra

Biciclette, monopattini elettrici, macchine fotografiche, caschi, cuffiette, una tenda da campeggio, un passeggino. E ancora: un set di piatti per batteria e persino un cappello da alpino. Tra oggetti curiosi e grandi classici, sono circa 90 i beni che il Comune di Rimini metterà all’asta sabato 10 maggio, a partire dalle ore 8.30, presso il magazzino comunale di via della Lontra 46, in zona Grotta Rossa.

Gli oggetti, rinvenuti sul territorio e non reclamati entro i termini di legge, saranno alienati tramite asta pubblica con il metodo del ‘pubblico banditore’ e le offerte dovranno essere superiori al prezzo base stabilito, con rilanci non inferiori a 5 euro. Gli aggiudicatari dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido e procedere al pagamento immediato dell’importo dovuto esclusivamente in contanti, contestualmente al ritiro del bene.

Per chi volesse visionare in anticipo gli oggetti all’asta e i relativi prezzi di partenza, il magazzino comunale sarà aperto oggi, giovedì 8 maggio, fino alle 17.30. Il ricavato della vendita sarà interamente destinato a scopi benefici

In allegato, oltre alle immagini delle aste passate e al manifesto, il pdf con l’elenco completo degli oggetti all’asta.

Comune di Rimini