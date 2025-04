Rimini. Il consiglio comunale dà il via libera al nuovo piano di Protezione Civile comunale

Dopo un percorso di confronto che ha coinvolto tutti i settori comunali e dopo la discussione e l’approvazione in commissione consiliare, il voto del consiglio comunale di ieri (30 voti favorevoli e 2 astenuti, nessun contrario) ha dato il via libera al nuovo piano di protezione civile, approvato alla presenza in sala di un nutrito gruppo di volontari di Protezione civile ai quali è andato il ringraziamento unanime da parte di tutti i consiglieri intervenuti.

Una revisione del piano comunale di Protezione Civile approvato nel 2021, resa necessaria dalla normativa che prevede che il piano venga aggiornato ogni tre anni tenuto conto anche della natura dinamica della pianificazione di emergenza nel contesto di città che si trasformano nel tempo, così come i rischi territoriali e le condizioni climatiche a cui sono soggette. Un dato che emerge anche dalla serie storica degli ultimi 8 anni che mette in luce l’aumento delle allerte di criticità elevata, quelle caratterizzate dal codice di colore “rosso”, che hanno interessato la zona di allerta ‘B2’ che ricomprende anche il territorio provinciale di Rimini : assenti nel 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, una allerta di colore rosso nel 2019, 16 allerte rosse nel 2023 e 9 nel 2024.

Il nuovo piano di protezione civile comunale, strutturato secondo l’impostazione prevista dalle linee guida regionali, presenta due caratteristiche distintive: da una parte l’operatività e il tempismo delle azioni in emergenza, definendo in modo puntuale le procedure operative sia in fase di allerta che di gestione dell’evento.

Il piano prevede la costituzione del centro operativo comunale (COC) composto da 11 funzioni operative che si attivano e gestiscono le emergenze durante le fasi di allerta sotto il coordinamento del dirigente alla Protezione civile. Dall’altra l’informazione puntuale alla popolazione grazie agli strumenti messi a disposizione dei cittadini, sia per formare una coscienza di protezione civile in tempo cosiddetto d’di pace’, sia per informarli puntualmente sull’evoluzione delle allerte in fase di previsione e di emergenza in corso.

Nel dettaglio, il nuovo piano è strutturato per argomenti secondo il seguente schema: inquadramento del territorio; individuazione dei rischi e definizione degli scenari; modello di intervento (Allertamento, COC, Aree di Emergenza, Presidio Territoriale); procedure operative; informazione alla popolazione; approvazione del piano; esercitazioni comunali di protezione civile.

Il piano contiene le mappe degli scenari di rischio, delle le aree di attesa, assistenza e ammassamento, dei punti critici di monitoraggio sul territorio in fase di presidio per la gestione dell’emergenza, tutte elaborate con cartografia di supporto elaborata con sistema web gis.

Negli ultimi mesi è stato potenziato il servizio gratuito ad hoc di informazione denominato “Alert System” che ad oggi conta più di 17mila riminesi iscritti sia con numero fisso che attraverso la web app e il sito web per ricevere avvisi tramite sms, notifiche, messaggi vocali o telefonate in caso di situazioni critiche, come l’innalzamento del livello dei fiumi e altri rischi legati al territorio. L’obiettivo è garantire una comunicazione tempestiva ed efficace, affinché la popolazione possa essere prontamente informata di eventuali emergenze, riducendo i rischi legati a fenomeni idrogeologici e tutelando la sicurezza delle persone. Il servizio consente sia di lanciare preallarmi che di inviare indicazioni in caso di emergenze già avviate. E’ possibile conoscere le allerte che riguardano il Comune di Rimini, consultare i bollettini regionali e i consigli utili sulle norme di comportamento da seguire per le varie tipologie di rischio, le informazioni utili ai fini della prevenzione, le chiusure delle scuole. Per essere raggiunti dai messaggi o dalle notifiche della App sul cellulare o sui numeri di rete fissa occorre iscriversi gratuitamente sul sito web, selezionando il comune di Rimini e compilando l’apposito modulo di registrazione. Il sistema di allarme è inoltre in grado di selezionare il gruppo di una determinata area della città a cui inviare messaggi mirati a seconda dell’emergenza in atto: dalla singola via, all’isolato al quartiere.

Per la geolocalizzazione dei numeri degli utenti occorre iscriversi attraverso la piattaforma web (https://registrazione.alertsystem.it/rimini), l’unica dove è necessario indicare la via di residenza o domicilio al fine di ricevere comunicazioni mirate in base all’area di residenza. “Alert System va ad aggiungersi ai vari canali di informazione già utilizzati dall’amministrazione comunale come il sito istituzionale, le pagine social ufficiali del Comune di Rimini, Telegram e WhatsUrp, tutti strumenti che insieme garantiscono un’informazione puntuale e capillare.

Il nuovo piano costituisce un’occasione importate per diffondere e aumentare la coscienza di protezione civile, fornire ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sui comportamenti da seguire in caso di allerta e sull’organizzazione dei servizi di protezione civile del territorio.

Con l’obiettivo di far conoscere il nuovo piano, le zone di rischio presenti sul territorio e le opportunità messe a disposizione per essere costantemente aggiornati sulle allerte, l’ufficio di Protezione civile organizzerà insieme ai volontari di protezione civile incontri specifici aperti alla cittadinanza.

Comune di Rimini