Rimini. Il Green Festival riminese apre con l’arte

Venerdì 18 ottobre alle ore 17,00 presso i Musei Comunali di Rimini, ingresso in via dei Cavalieri 22, il Green Festival Montefeltro apre la sua terza edizione con un’esplosione colorata di arte e poesia.

“Bussole per la tempesta. Come vivere e non sopravvivere in tempi difficili” questo il titolo dal sapore salvifico del festival che avrà un ricco parterre di ospiti dalla sua prima giornata di sabato: dal giornalista scrittore Francesco Maggio al filosofo Diego Fusaro, dal ricercatore agrologo Gianni Ficola al medico Andrea Gardini rappresentante di Slow Medicine. Saranno inoltre presenti il ricercatore e psichiatra Leonardo Montecchi e personalità del mondo riminese del volontariato quali Stefano Vitali e Elisabetta Garuti. Ospite d’eccezione sarà Thea Crudi, artista e cantante di fama internazionale.

“A differenza di troppe immagini che vacuamente e irreparabilmente inondano la nostra quotidianità, con queste mostre siamo di fronte ad una bellezza talora evocativa che si fa portatrice di messaggi etici ed ecologici. Veri e propri cortocircuiti che vanno a colpire direttamente l’animo di chi guarda, creando suggestioni destinate a restare”. Così il Patron del Festival Gabriele Geminiani che nell’arte e nella creatività ha sempre ravvisato due strumenti di comunicazione trasversali ed efficaci.

Queste infine le mostre che si avvieranno domani, alla presenza degli artisti e degli ospiti istituzionali: “Prometheus”,mostra fotografica di Tonino Mosconi con una prefazione di Diego Fusaro; “Io vivo fra le cose”, mostre di Giorgio Busignani, Gabriele Mazza, Alessandro Mazzoli e Roberto Vecchiarelli a cura di Annamaria Bernucci; “Memo-ritrovato. Micro oggetti dal macro valore” a cura dell’Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino in collaborazione con il Micro Museo dell’oggetto ritrovato di Verucchio; “Dalle reti alla rete” a cura di Gabriele Geminiani in collaborazione con il Comune di Rimini e Rimini Blue Lab; “Riscaldamento globale”, cortometraggio ecologico scritto e diretto Manuel Vitali; “Un etto di muschio”, mostra fotografica sul post alluvione del 2023 in Romagna a cura della redazione di “Una Città” periodico di interviste.

Le mostre inaugureranno venerdì 18 ottobre alle ore 17,00 presso i Musei Comunali di Rimini, ingresso in via dei Cavalieri 22, e resteranno aperte al pubblico sino al 15 novembre 2024, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9:00 -18:00. Ingresso gratuito – Info al 3393290520