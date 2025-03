Rimini, il Gruppo SGR vince il Premio Felix e il Credit Reputation Award per la qualità e l’affidabilità nel settore energetico

Il Gruppo SGR, leader dal 1956 nel mercato dell’efficienza energetica, ha ricevuto due importanti riconoscimenti in un solo giorno: il Premio Felix per i risultati di bilancio e l’Alta Onorificenza di Bilancio, e il Credit Reputation Award (CR Award) per la qualità dei rapporti con il sistema bancario.

Premio Felix e Alta Onorificenza di Bilancio per il Gruppo SGR

Il 62° Premio Industria Felix – Il Nord Est è stato assegnato al Gruppo SGR per i suoi risultati di bilancio, ottenuti grazie a una comparazione oggettiva tra circa 700.000 bilanci di imprese operative in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La cerimonia si è tenuta presso il Museo Ferrari di Maranello.

Demis Diotallevi, CEO del Gruppo SGR, ha commentato: “La qualità dei bilanci è un fondamentale segno distintivo delle imprese, soprattutto per quelle come noi che operano nel settore energetico e sono impegnate nell’efficientamento. Un risultato importante che contribuisce a un’Italia più forte e competitiva.”

Il Premio Industria Felix 2025 è stato conferito da un comitato scientifico coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale all’Università Luiss Guido Carli. Inoltre, il Gruppo SGR ha ricevuto anche l’Alta Onorificenza di Bilancio, un prestigioso riconoscimento per le performance gestionali e l’affidabilità finanziaria nel settore energia e utility, assegnato da Cerved.

CR Award: Un riconoscimento per l’affidabilità nei confronti delle banche

Sempre il 21 marzo, a Milano, il Gruppo SGR ha ricevuto il Credit Reputation Award (CR Award) per il 2024, nella categoria “Impresa Top per puntualità verso il sistema bancario”. Questo premio, giunto alla sua quarta edizione, celebra le imprese che si distinguono per l’affidabilità finanziaria e la puntualità nei pagamenti verso le banche.

Guido Mecozzi, CFO del Gruppo SGR, ha dichiarato: “Questo premio riconosce la nostra capacità di coniugare affidabilità finanziaria con scelte strategiche consapevoli, rendendoci esempi di eccellenza nella fiducia bancaria e nella sostenibilità economica.”

Il CR Award viene assegnato in base ai dati di Banca d’Italia, analizzati mediante un modello di ScoringCR che valuta la puntualità e l’affidabilità delle imprese nel rispetto dei benchmark di mercato.

Un gruppo con oltre 410.000 cittadini serviti

Il Gruppo SGR è un punto di riferimento nel settore delle energie, operando in 4.650 comuni italiani e servendo oltre 410.000 cittadini. Con un fatturato consolidato di circa un miliardo di euro, il gruppo impiega oltre 1.000 persone e continua a crescere nel settore dell’efficienza energetica e dei servizi legati all’energia.