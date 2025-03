Rimini. Il marito scopre che la moglie lo tradisce, mostra delle foto e lei si getta dal secondo piano

La vicenda si svolge a Rimini, dove la coppia vive con i loro figli adolescenti, in piena fase di separazione giudiziale.

L’uomo, sospettando dell’infedeltà della moglie, decide di assumere un investigatore privato e scopre così che le uscite della moglie erano in realtà incontri con l’amante, il tutto immortalato dalle foto del detective.

Quando il marito affronta la moglie con le prove in mano, la donna reagisce in modo violento, aggredendolo e auto infliggendosi ferite alle braccia. La situazione si fa sempre più tesa e la donna minaccia di denunciare il marito e separarsi da lui.

In un ultimo confronto presso la casa dei suoceri, il marito decide di mostrare le prove dei tradimenti a tutta la famiglia. La donna, vedendo le foto, decide di fuggire e si getta dalla finestra del secondo piano.

Dopo tre settimane di ricovero in ospedale, la donna torna a casa e si teme che possa attuare nuove minacce verso il marito. L’avvocato dell’uomo ha richiesto un ordine di protezione e non esclude l’attivazione del Codice rosso in caso di ulteriori minacce.