Rimini. Il mistero del conducente che ha investito il figlio di Pierina Paganelli: l’immagine chiave potrebbe svelare l’identità

La polizia scientifica di Roma sta analizzando un’immagine cruciale per identificare il veicolo coinvolto nell’incidente che ha quasi ucciso Giuliano Saponi il 7 maggio 2023. Saponi, un uomo di 54 anni, è il figlio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni testimone di Geova, tragicamente uccisa con 29 coltellate nella notte del 3 ottobre nel garage del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini.

Attualmente, l’incidente è oggetto di un’indagine condotta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, la quale sembra non avere collegamenti diretti con l’indagine sull’omicidio della madre. Il pm Daniele Paci coordina quest’ultima indagine.

Gli investigatori, inclusi i rappresentanti della magistratura e della polizia stradale, sono riusciti a recuperare un fotogramma dalle telecamere di sicurezza pubbliche. Quest’immagine mostra un veicolo bianco, che sembra essere un furgone o una jeep, che si allontana dal luogo dell’incidente all’orario presumibilmente del fatto.

L’immagine è stata elaborata dai laboratori della polizia forense di Roma nel tentativo di leggere la targa del veicolo e identificare il conducente.

Durante le indagini, secondo la relazione medico-legale del consulente della Procura, il dottor Mauro Pesaresi, si è scoperto che Giuliano è stato colpito alla testa da uno specchietto di un veicolo in transito ad alta velocità.