Rimini: il prefetto ribadisce l’impegno contro la criminalità organizzata e la preoccupazione per le imprese locali

In un contesto di crescente attenzione alle dinamiche economiche e sociali della città, il Prefetto Giuseppina Cassone ha voluto ribadire l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata, sottolineando che, sebbene nel 2024 sia stato adottato solo un provvedimento interdittivo antimafia, la vigilanza resta una priorità per le autorità locali.

La preoccupazione, infatti, è legata alla crisi economica, che potrebbe rendere le imprese turistiche locali più vulnerabili e quindi più esposte ad infiltrazioni di capitali illeciti. “La crisi economica, con le sue ricadute sulle attività economiche, potrebbe trasformarsi in un’opportunità per le organizzazioni mafiose”, ha dichiarato Cassone. In particolare, ha fatto riferimento a uno dei fenomeni che sta attirando l’attenzione delle autorità: il continuo passaggio di proprietà degli alberghi nella zona di Rimini. Tali transazioni, quando avvengono senza una documentazione trasparente o in contesti economici delicati, possono nascondere operazioni sospette legate a flussi di denaro di origine illecita.

Tuttavia, il Prefetto ha anche tenuto a rassicurare la popolazione, precisando che le forze dell’ordine continuano a monitorare con attenzione la situazione, per prevenire qualsiasi forma di infiltrazione mafiosa e garantire la sicurezza economica della comunità. Un altro fenomeno che preoccupa è quello delle baby gang, che non sembrano, secondo i dati, essersi strutturate in maniera significativa nel territorio riminese. Nonostante ciò, Cassone ha sottolineato un aumento del 6% dei crimini commessi da minorenni rispetto al 2023, sebbene solo una parte minima di questi (circa il 2%) possa essere attribuita alle bande giovanili.

“L’attenzione rimane alta, ma con un lavoro costante di monitoraggio e prevenzione, intendiamo mantenere alta la guardia per proteggere le nostre comunità da ogni forma di criminalità, sia economica che sociale”, ha concluso il Prefetto, lasciando intendere che la lotta alla criminalità organizzata, e in particolare alle infiltrazioni nel settore turistico, continuerà a essere un obiettivo prioritario per le istituzioni locali.

SEO Keywords: Rimini, Prefetto Giuseppina Cassone, lotta criminalità organizzata, turismo, mafia, baby gang, criminalità minorile, crisi economica Rimini, sicurezza pubblica, forze dell’ordine.