Rimini, il sì di Marco Carnesecchi e Valentina. Il Sindaco Sadegholvaad: “La sua parata più bella…”

«La parata più bella di Marco Carnesecchi: dire sì a Valentina». Con queste parole, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha commentato sui social la cerimonia di matrimonio tra Marco Carnesecchi, calciatore della Nazionale, e la compagna Valentina.

«È stato un piacere poter celebrare l’amore di una coppia bellissima – ha scritto il primo cittadino – in una cerimonia semplice e autentica, proprio come sono Marco e Valentina. Buona vita insieme!», ha concluso il sindaco.

Un momento speciale per la coppia, che ha scelto Rimini come cornice per il giorno del “sì”.