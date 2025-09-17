Rimini. Il Sindaco incontra il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Ugo Poggi

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha accolto e dato il benvenuto ieri pomeriggio nel suo ufficio al nuovo colonnello alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Ugo Poggi, assieme al Colonnello uscente Alessandro Coscarelli.

L’incontro è stato l’occasione per saluto e un primo confronto con il nuovo colonnello, che precedentemente ha ricoperto lo stesso incarico nella città di Pavia. Il Sindaco ha espresso un particolare ringraziamento al colonnello uscente per i risultati conseguiti nel condurre l’operato della Guardia di Finanza a Rimini e un augurio al colonnello Poggi per il nuovo incarico.

Comune di Rimini