Rimini, il Sindaco Sadegholvaad: “Ferragosto qui è la vacanza più bella, 24 ore indimenticabili”

In occasione della festività di Ferragosto, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha rivolto un messaggio di augurio e benvenuto agli ospiti e ai cittadini, diffuso oggi, giovedì 14 agosto, attraverso i microfoni della Publiphono.

“Buon Ferragosto a tutti – ha esordito il primo cittadino –. Oggi, qui a Rimini, potete vivere la vacanza più bella, la più sorridente e gioiosa, la più curiosa, tra i lettini in spiaggia, i musei del centro, le gite nella natura e nella storia delle nostre colline”.

Sadegholvaad ha sottolineato il valore simbolico della giornata, ricordando come il Ferragosto riminese sia “un’oasi di entusiasmo e dolcezza, di spazio per sé dentro però a una festa ricca di colori e spettacolo. È tutto quello che di bello può portare l’estate”.

Il Sindaco ha poi ribadito il ruolo di Rimini come capitale italiana del Ferragosto: “Passare qui il 15 agosto vuol dire vivere 24 ore indimenticabili, per portarsele poi dietro per tutta la vita. Questa città è nel cuore di milioni di italiani e di ospiti stranieri e vuole continuare ad occupare un angolo di cuore di altrettanti milioni di persone anche nel futuro”.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha rivolto anche un invito a tornare: “Il benvenuto per questo Ferragosto vuole essere la promessa di un arrivederci a presto. Vi aspettiamo in ogni giorno e in ogni mese dell’anno, perché qui, ad ogni stagione, accade qualcosa di bello, speciale, indimenticabile: Natale, Capodanno, Pasqua, primavera, estate e l’autunno con i suoi eventi”.

Sadegholvaad ha voluto infine ringraziare le tante persone che, dietro le quinte, rendono possibile la buona riuscita della giornata: “Dietro alla gioia che si respira in una giornata come quella odierna c’è fatica, idee, creatività, organizzazione dei servizi e della sicurezza, condotte con capacità unica da parte di tante donne e uomini. Anche per questo vivere il Ferragosto qui a Rimini è qualcosa di speciale”.

Il messaggio si è concluso con un augurio caloroso: “Ancora buon Ferragosto!”.