Rimini, il Trio Amistad incanterà il primo giugno con “Variantes de Soledad” nella Pieve di San Salvatore

Domenica 1° giugno, alle ore 18.30, la storica Pieve di San Salvatore a Rimini (via San Salvatore 24) ospita il concerto “Variantes de Soledad”, protagonista il raffinato Trio Amistad, composto da Daniele Sardone, Luigi Staffieri e Danilo Delli Carri.

Il trio, unico nel suo genere, propone un viaggio musicale che attraversa la tradizione sefardita, intrecciando brani originali e arrangiamenti di canzoni note, il tutto eseguito su strumenti d’eccezione: tre chitarre antiche costruite da leggendari liutai come Santos Hernandez, Domingo Esteso e Jose Ramirez Primo, incordate con budello e seta naturale, che donano un timbro caldo e autentico all’esecuzione.

Un momento particolarmente significativo del concerto sarà la consegna da parte della fondazione milanese “Casa dello Spirito e delle Arti” a Daniele Sardone di una chitarra realizzata con i legni dei barconi dei migranti, costruita nella liuteria del carcere di Secondigliano a Napoli, un simbolo di rinascita e speranza.

L’evento fa parte del progetto “Pac’è Futuro”, un ciclo di iniziative dedicate alla pace, che ora si sposta nelle piazze con la rassegna “Peace on the road”.

Come sottolinea il curatore Moreno Mondaini:

«La musica, come tutta l’arte, è un luogo accessibile a tutti, che può accogliere tutti. Se ti colpisce, ci entri dentro. La magica sintonia tra compositore, esecutore, auditore e strumento può trasformare la musica in un accogliente luogo dove sostare e abitare».

“Abitare la musica” è quindi il tema centrale di questo concerto, un’occasione di riflessione e condivisione sulla libertà e la pace.

L’ingresso è libero.