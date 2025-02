Rimini. Illuminazione pubblica: ‘in pensione’ le lampade a scarica di vecchia generazione, già sostituite in oltre 900 punti luce

Si è concluso un importante intervento di efficientamento energetico, iniziato nel 2023, che ha portato alla sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione in oltre 900 punti luce, dislocati tra il centro città e Corpolò.

A gennaio prenderà il via il progetto 2024, che prevede l’installazione di nuovi punti luce, sulla direttrice della statale e in alcune zone a monte della SS16.

Con l’intervento concluso, legato al ‘progetto 2023’, si è effettuato l’efficientamento energetico di un totale di 919 punti luce, mediante l’installazione di apparecchi all’avanguardia a tecnologia LED, che mandano ‘in pensione’ quelli dotati di lampade a scarica di vecchia generazione. Di questi, 451 sono stati installati nella zona della Stazione Centrale, 271 nei Viali delle Regine, mentre i restanti 197 hanno riqualificato la zona di Corpolò.

Il progetto, iniziato nel settembre 2023 e inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, è stato realizzato direttamente dalla società Enel Sole (attuale gestore degli impianti di illuminazione pubblica) e ha comportato una riduzione media della potenza installata di circa il 49%.

Le zone interessate dall’intervento sono state i Viali delle Regine, da Piazzale Benedetto Croce fino alla frazione di Miramare (al confine con il Comune di Riccione), diverse vie cittadine del centro limitrofe a Piazzale Cesare Battisti e Via Roma, nonché alcune vie della frazione di Corpolò.

Un intervento corposo, realizzato con un investimento complessivo di 420 mila euro, di cui 210 mila coperti dal bilancio comunale e 210 mila finanziati attraverso contributi del Ministero dell’Interno per investimenti destinati a “opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.

Il progetto ha raggiunto il doppio obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica e ridurre i consumi energetici.

Efficientamento energetico lungo la direttrice della SS16

A partire da gennaio inizieranno i lavori relativi a un altro progetto di efficientamento degli impianti (anno 2024). Si tratta di un intervento importante che si concentrerà sulla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica lungo la direttrice della SS16.

Il progetto prevede la sostituzione di 210 punti luce con tecnologie più moderne e sostenibili dotate di tecnologia LED, garantendo un miglior rendimento illuminotecnico e una maggiore durabilità, oltre a una significativa riduzione dei consumi energetici e dei costi di manutenzione.

Le zone interessate lungo la SS16 sono:

il cavalcavia e la viabilità sottostante in prossimità dell’intersezione con Via Marecchiese;

la rotatoria in prossimità dell’intersezione con Via Covignano;

la rotatoria in prossimità dell’intersezione con Via della Fiera;

la rotatoria in prossimità del Centro Commerciale Le Befane, inclusa la viabilità di accesso a Via Flaminia;

la rotatoria in prossimità del parco divertimenti Fiabilandia.

Anche in questo caso, le opere saranno realizzate con contributi del Ministero dell’Interno destinati a “investimenti in opere pubbliche per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile”. Il costo complessivo dell’intervento, pari a 210 mila euro, sarà interamente coperto da questi fondi.

Efficientamento energetico zona a monte della SS16

Parallelamente, prosegue il progetto di manutenzione straordinaria e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica, che interesserà alcune vie cittadine a monte della SS16. Saranno 61 i punti luce previsti, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza della viabilità nelle aree coinvolte e migliorare l’efficienza degli impianti.

In particolare, questa riqualificazione prevede interventi nelle vie Montevecchio (46 punti luce), Casalecchio (8) e Orsoleto (7). Il progetto prevede la posa in opera di nuovi pali dotati di apparecchi illuminanti a LED di ultima generazione e adeguata potenza, oltre alla sostituzione di alcune linee elettriche deteriorate. Approvata dalla Giunta nei giorni scorsi, questa riqualificazione della pubblica illuminazione prevede un investimento complessivo di 190 mila euro e sarà realizzato nei primi mesi del 2025.

Comune di Rimini