Rimini. Immigrazione clandestina: arrestate due donne

In data 1° luglio 2025 la Polizia di Frontiera e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, unitamente al Nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri, ha tratto in arresto due donne nell’ambito di un servizio congiunto finalizzato al contrasto del lavoro irregolare.

Nel corso dell’operazione sono state sottoposte a controllo due strutture alberghiere, situate nel comune di Rimini e facenti capo alla stessa società, presso le quali prestavano servizio due collaboratrici impegnate in cucina.

Alla richiesta degli agenti, le donne fornivano i propri dati anagrafici ed esibivano i documenti di identità rumeni validi per l’espatrio, i quali, da accertamenti ulteriori – svolti anche in collaborazione con le Autorità rumene per il tramite del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia – risultavano abilmente contraffatti.

Pertanto, alla luce di quanto emerso, le due donne sono state tratte in arresto per i reati di possesso di documenti di identificazione validi per l’espatrio ex art. 497 bis comma 1 c.p. e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali, ex art. 495 c.p. Nella mattinata del 2 luglio 2025 l’arresto è stato convalidato e le due cittadine sono state messe a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per l’espulsione dal territorio nazionale.

Allo stato, sono in corso ulteriori accertamenti da parte del personale della Divisione Amministrativa e del Nucleo Ispettivo per accertare eventuali ulteriori irregolarità amministrative a carico delle citate strutture.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato