Rimini. Impatto fra due scooter in Via Marecchiese: giovane trasportato in ospedale. Traffico bloccato

Oggi, lunedì 3 giugno, nel primo pomeriggio, due scooter si sono scontrati sulla Via Marecchiese a Rimini, coinvolgendo due giovani ragazzi. Uno dei ragazzi è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma fortunatamente nessuno riporta ferite gravi. La polizia municipale è intervenuta per stabilire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, deviando il traffico. Attualmente la Via Marecchiese è chiusa al traffico e le deviazioni sono state fatte in via Cassini e via Antinori. Si raccomanda agli automobilisti di seguire le deviazioni e prestare attenzione alla guida.