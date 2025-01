Rimini. Importante acquisizione per Scm Group: Tecno Logica entra a far parte del gruppo

Operazione strategica con l’obiettivo di arricchire l’offerta nel settore

degli impianti industriali ad alta innovazione, produttività e flessibilità.

Rimini, 27 giugno 2024 – Scm Group, multinazionale leader nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali, ha siglato oggi l’accordo con Tecno Logica per l’acquisizione del controllo del suo capitale sociale.

Si tratta di un’operazione strategica che amplia l’offerta di prodotti e servizi del gruppo riminese con sistemi integrati, scalabili e modulari per le grandi industrie dell’automotive, dell’arredamento e della fabbricazione di porte.

Tecno Logica, con sede a Treviso, è uno dei maggiori produttori di impianti ad altissima produttività e flessibilità per un ampio spettro di processi industriali, con più di 200 installazioni in Europa, Medio Oriente, Messico e USA e un fatturato di oltre 30 milioni di euro.

“Questa acquisizione – sottolinea Marco Mancini, CEO di Scm Group – potenzia ulteriormente la nostra leadership nei settori della lavorazione di alluminio, materiali compositi e legno dove siamo già presenti con i nostri brand Cms e Scm. Si aprono inoltre opportunità nella fascia top del mercato con la possibilità di anticipare i nuovi trend e di innovare in modo ancora più strategico la nostra offerta”.

“L’ingresso in una solida realtà multinazionale come Scm Group – aggiunge Mirko Piasentin, CEO di Tecno Logica – favorirà un più ampio accesso a clienti leader in tutto il mondo grazie alla presenza diretta e alla capillare organizzazione di vendita e service del gruppo”.

Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.

Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con un fatturato di 900 milioni di euro, oltre 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.