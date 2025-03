Rimini. Imprenditore condannato per aver costretto escort a rapporto non protetto

Un imprenditore di 58 anni è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di una escort rumena di 33 anni. Il fatto è avvenuto in un albergo a Rimini nel settembre del 2018, quando l’uomo ha costretto la ragazza a avere un rapporto sessuale non protetto dopo che lei aveva rifiutato. Dopo la denuncia e le indagini della polizia giudiziaria, l’imprenditore è stato condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione, una condanna confermata anche in appello. La vittima ha riportato lesioni da cui è guarita in 15 giorni e il racconto della ragazza è stato considerato credibile durante il processo.