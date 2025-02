Rimini. In costruzione il nuovo sottopasso: accesso senza semaforo alla statale 16 da via della repubblica

I lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile che collegherà direttamente via Euterpe a via della Repubblica proseguono a ritmo sostenuto. Questo progetto, di grande importanza per la viabilità locale, mira a migliorare significativamente la circolazione stradale in uno dei principali punti di accesso alla città.

Una volta completato, il sottopasso consentirà di percorrere via Euterpe senza la necessità di fermarsi al semaforo, che finora ha caratterizzato l’incrocio. Gli automobilisti potranno attraversare i 250 metri di rampe del sottopasso e arrivare direttamente in via della Repubblica, semplificando il traffico in entrambi i sensi di marcia. In particolare, il nuovo collegamento faciliterà il transito verso la nuova rotatoria sulla Statale 16, permettendo di proseguire verso Ravenna, Riccione, o in direzione di San Marino.

I lavori al sottopasso hanno raggiunto una fase cruciale: sul lato monte sono state completate le paratie, i cordoli, le fondazioni interne e le fodere del sottopasso. Sul lato mare, si sta ultimando la posa dei puntoni provvisori, che saranno rimossi una volta che il cemento avrà raggiunto la resistenza necessaria. Questa fase consentirà di completare gli scavi e di procedere con la realizzazione delle solette di fondazione e delle fodere interne.

L’apertura del sottopasso è prevista per l’inizio delle scuole a settembre, inizialmente con una sola corsia di marcia in direzione mare-monte, da via della Repubblica a via Euterpe. Le forze sono impegnate a completare i lavori il più rapidamente possibile, per consentire l’apertura al traffico di via Euterpe in entrambe le direzioni e il collegamento con la nuova rotatoria sulla Statale 16.

A settembre, inoltre, inizieranno gli adeguamenti dei rami di rotatoria sulla Statale 16, in seguito a un accordo tra Comune, Anas e ASPI. Questo intervento mira a rendere permanenti gli ingressi a due corsie, non previsti nella configurazione iniziale del progetto.

Il progetto, che include anche la chiusura temporanea di via Euterpe per creare la nuova intersezione tra la Statale 16, via della Repubblica e la superstrada di San Marino, fa parte delle opere finanziate da Autostrade per l’Italia, con un investimento di circa 7 milioni di euro.

Oltre al sottopasso carrabile, il progetto comprende la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi che collegheranno il quartiere Villaggio 1° Maggio al parco Giovanni Paolo II (parco La Cava). Questo percorso, già in parte completato, è attualmente in fase di asfaltatura e includerà anche un collegamento con chi proviene dal Garden. Inoltre, è stato creato un nuovo collettore idraulico per sostituire il vecchio torrente Ausa, garantendo la continuità monte-mare del torrente.

Al momento, i lavori si sono estesi anche su via della Repubblica per la posa di condotte e cavidotti, nonché l’installazione di nuove linee idriche e fognarie. Questi interventi, gestiti da Hera, hanno comportato una regolamentazione temporanea del traffico su via della Repubblica, con la chiusura della carreggiata lato Riccione (direzione monte-mare) dal civico 92 fino alla rotonda con via Flaminia Conca. Il traffico in direzione mare è stato deviato sulla carreggiata opposta, trasformata temporaneamente a doppio senso, consentendo il transito verso il mare.