Rimini. In sella allo scooter sparavano lungo le strade di campagna, condannati un italiano 34enne e un albanese 31enne

Lo scorso 6 settembre passarono il pomeriggio in sella ad uno scooter sparando con una pistola tenuta illegalmente lungo le strade di campagna del riminese, alle pendici del colle di Covignano. Si tratta di un italiano 34enne e di un albanese 31enne ritenuti colpevoli dal gip di porto abusivo di armi in concorso, ricettazione e, solo per il primo, di possesso illegale di distintivi delle forze dell’ordine. Il 34enne è stato condannato a 1 anno e 2 mesi mentre, il secondo, a 1 anno e 10 mesi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i due individui, prima di essere arrestati dalla Polizia di Stato, avevano esploso almeno 7 colpi di pistola, arma semi-automatica Crvena-Zastava di fabbricazione serba risultata clandestina, oltre ad essere in possesso di 14 proiettili calibro 32, sei falsi tesserini che li qualificavano come appartenenti alla polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e come Guardie giurate particolari e una paletta della polizia albanese.