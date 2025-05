Rimini. Inaugura Area Eventi Settebello a7b: un nuovo spazio open air per la cultura, il tempo libero, il cibo e la socialità

Rimini , 2 9 maggio 2025. Si i naugura ufficialmente domenica 1° giugno la nuova Area Eventi Settebello a7b. Un ampio spazio verde o pen air nel cuore di Rimini (via Roma 70) interamente dedicato a cinema, teatro, musica, arte, danza, psicologia e letteratura.

Domenica dalle 18.30 fino a sera musica con Black Coffee, Trofimov, Free message trio e The Andy MacFarlane two men orchestra. Un’inaugurazione che segna l’apertura di una stagione estiva intensa e ricca di appuntamenti, pensati per offrire esperienze culturali inclusive, coinvolgenti e di qualità.

Il calendario di eventi fino a settembre propone un’offerta musicale ampia e variegata: dalla musica classica, con le sue melodie eleganti, al jazz in chiave intima e improvvisata, passando per sonorità pop e indie, l’energia della musica elettronica, fino ai ritmi tradizionali della musica folk ed etnica.

La programmazione prevede anche performance di teatro e danza, spettacoli dedicati a bambini e famiglie e un ciclo di incontri all’ora dell’aperitivo, pensati come spazi di dialogo con protagonisti del mondo culturale, artistico e sportivo. Attraverso presentazioni di libri, racconti di vita vissuta e testimonianze personali, questi momenti vogliono aprire finestre su storie capaci di emozionare, far riflettere e stimolare il confronto.

La nuova società di gestione Khairos sta stringendo infatti numerose collaborazioni con a ssociazioni del territorio. Si sta creando una rete virtuosa tra scrittori, musicisti, performer, artisti, sportivi che “abiteranno” l’area per farla vivere in diversi momenti della giornata e, soprattutto, per renderla accogliente verso chiunque voglia trascorrere il proprio tempo libero all’insegna del benessere: uno spazio dinamico di conoscenza e di socialità.

Diverse le collaborazioni già attivate: Conservatorio Maderna Lettimi di Rimini, Associazione Culturale Cambia-Menti, Movimento Centrale Danza&Teatro, Collettivo Diversamente Danzanti, Rimini Jazz Club, NFC Edizioni, Dopolavoro Ferroviario Rimini, Circolo Ermeneutico, Associazione Culturale Labor, Collettivo UAX, Matteo Mussoni e Andrea Donati per la direzione artistica della Rassegna “7Band”, Lorenza Ghinelli – scrittrice, Silvia Bottani-giornalista e Annamaria Semprini-poetessa per il ciclo di incontri “Le parole immaginate”, Donato Piegari-psicologo per la rassegna “Il Giardino interiore / Psicologia in dialogo”, Associazione Culturale Teatro della Centena.

L’Area Settebello a7b è un luogo destinato all’incontro, al dialogo, alla partecipazione, al tempo libero, che nasce con l’obiettivo di costruire un modello di welfare culturale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: garantire benessere per tutte le età e rendere le città luoghi più inclusivi, sicuri e sostenibili.

L’Area Settebello a7b sorge in una zona centrale della città. Storicamente gestita dal Dopolavoro Ferroviario di Rimini, oggi con la nuova gestione della società Khairos, si avvia verso un importante progetto di rigenerazione che darà vita a uno spazio dinamico di conoscenza e di socialita?, dove una cultura attiva e partecipata contribuirà all’innalzamento della qualita? della vita e del benessere generale dei cittadini.

L’area attualmente è suddivisa in due porzioni: l’ambito nord, in cui si trovano il circolo del tennis, la sede del Dlf, il ristorante e aree destinate in parte a progetti culturali e in parte a parcheggio; l’ambito sud, in cui sono ubicati il cinema Settebello, un ampio parcheggio, un’area di sosta per camperisti e un’ampia area verde.

Il progetto di rigenerazione si svilupperà in vari passaggi, viste le importanti dimensioni dell’area. Un primo passo significativo è stata la riapertura, lo scorso novembre, dell’Area Food Settebello a7b (l’ex mensa DLF) trasformata in un locale aperto a tutti con servizio self service, dove ogni giorno, a pranzo e a cena, si possono trovare piatti realizzati con prodotti di qualità, piadine e pizze. Il bar è aperto dall’orario colazione fino a sera. Si può consumare sia all’interno che all’esterno in un’area verde, particolarmente tranquilla e lontana dal traffico.

La scelta di offrire un servizio di qualità a prezzi contenuti è dovuta alla filosofia generale del progetto: il cibo non deve essere visto solo come un momento consumistico. È molto di più. È un’occasione per condividere, creare legami e vivere esperienze significative. Quando ci si siede a tavola con amici o famiglia si può gustare non solo il cibo, ma anche le conversazioni, le risate e i momenti di convivialità. È un gesto di attenzione e di amore, che va oltre il semplice nutrimento fisico per vivere il cibo in modo consapevole, per apprezzarlo e per rispettare le materie prime.