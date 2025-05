Rimini. Inaugurata la rotonda tra la Statale 16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto

“CLAUDIO LODOVISI Capitano 30/07/1961 – 27/12/1989. MICHELE BURLAMACCHI Tenente 27/07/1966 – 27/12/1989. Piloti 5° Stormo periti in servizio il 27 dicembre 1989”.

Recita così la nuova targa della toponomastica, fissata nella rotonda di fianco all’Aeroporto di Rimini “Federico Fellini”, a perenne memoria di due servitori dello Stato.

Si è tenuta ieri mattina a Miramare, presso la nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto, una solenne cerimonia di commemorazione in onore dei caduti dell’Aeronautica Militare. Momento centrale dell’evento è stata la deposizione della corona d’alloro al nuovo monumento dedicato ai caduti del 5° Stormo e di tutta l’Arma Azzurra, e la scopritura della targa di intitolazione della rotatoria ai piloti Claudio Lodovisi e Michele Burlamacchi, scomparsi tragicamente in servizio il 27 dicembre 1989, sul Monte Carpegna, mentre rientravano da una missione di addestramento.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. Luca Goretti, il Comandante del 15° Stormo, Col. Antonio Viola, il Gen. Maurizio Lodovisi (fratello del Capitano Lodovisi), il Presidente dell’Associazione Nazionale Aeronautica, Gen. Giulio Mainini, il Presidente della Sezione di Rimini, Antonio Barboni, il Viceprefetto di Rimini, Dott. Giuseppe Mario Puzzo e l’Assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni.

L’evento si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il “Rimini Air Show 2025”, la grande manifestazione aerea che ha colorato, nel pomeriggio di ieri, il cielo della città con il tricolore delle Frecce Tricolori.

I due piloti commemorati

Claudio Lodovisi, nato a Cles (TN) il 30 luglio 1961, si era arruolato nell’Aeronautica Militare nel 1980 con il corso Zodiaco 3° ed era stato assegnato al 5° Stormo di Rimini, 102° Gruppo Volo, nel 1986.

Michele Burlamacchi, nato a Viareggio (LU) il 27 luglio 1966, aveva intrapreso la carriera militare nel 1986 con il 99° corso AUPC Excalibur, venendo assegnato al 5° Stormo, 102° Gruppo Volo, nel 1988.

