Rimini. Incendi dolosi, bersaglio questa notte una casa a schiera in Via Padulli

La città di Rimini continua a essere teatro di una serie di incendi dolosi, l’ultimo dei quali ha avuto come bersaglio una casa a schiera in via Padulli. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando l’abitazione al numero civico 60 è stata avvolta dalle fiamme.

Nonostante i residenti fossero fuori casa al momento dell’incendio, un’anziana donna residente nell’appartamento adiacente è stata esposta al fumo. Portata in ospedale dal 118 per accertamenti, la donna è stata fortunatamente dimessa poco dopo.

I Vigili del Fuoco di Rimini hanno risposto prontamente alla chiamata, intervenendo con due autopompe, un’autobotte, autoscala e carro aria. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono continuate per tutta la notte e la mattina successiva. L’abitazione colpita ha subito gravi danni ed è stata dichiarata inagibile.

La Polizia di Stato è al lavoro per indagare sull’accaduto e su altri episodi simili recentemente verificatisi in città. La squadra della Scientifica ha effettuato rilevamenti sul posto, e le telecamere di sicurezza della zona hanno registrato due individui che si allontanavano dall’area poco dopo l’esplosione delle fiamme. Sul luogo dell’incendio sono stati trovati almeno due inneschi, rafforzando il sospetto di un atto doloso.