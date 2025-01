Rimini. Incendio di un’auto a San Clemente: una vittima

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, un tragico incidente ha scosso la zona industriale di San Clemente, dove una persona ha perso la vita in seguito a un incendio che ha avvolto un’auto. La vettura, un modello Opel, ha preso fuoco intorno alle 2.40 di notte in via Marconi. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, la persona a bordo era già deceduta. I pompieri hanno immediatamente domato le fiamme, mentre i Carabinieri di Morciano hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Sono già stati identificati i dati del proprietario dell’auto, ma la salma della vittima rimane da identificare. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.