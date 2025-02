Rimini. Incendio in via Giuliano da Rimini: Il cordoglio e la dichiarazione dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione comunale di Rimini esprime il più sincero e profondo cordoglio per la tragedia e per le vittime dell’incendio che ha coinvolto il condominio in via Giuliano da Rimini. Una tragedia che colpisce nel profondo tutta la città e per la quale l’amministrazione comunale esprime la sua vicinanza alle famiglie e ai cari delle persone colpite.

Ieri, appena è giunta la notizia del grave incendio, è subito accorso sul luogo il personale del Pronto intervento sociale (Pris), del Coordinamento Servizio Assistenza Anziani e della Protezione Civile del Comune di Rimini per assistere gli 11 nuclei familiari residenti nella palazzina in seguito alle operazioni di soccorso e di sistemazione in alloggi messi a disposizione dal Comune di Rimini o presso parenti e amici. Il sostegno, anche logistico, da parte del Comune di Rimini a supporto di ACER continua anche in queste ore e continuerà per tutto il tempo necessario alle esigenze delle famiglie coinvolte. Un ringraziamento per il loro lavoro, per la loro professionalità e sensibilità ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di protezione civile e sociale che sono intervenute sul posto e che hanno fornito assistenza alle persone sfollate.

L’Amministrazione comunale auspica che in tempi brevi vengano accertate, da parte delle Autorità preposte, la causa di questa enorme tragedia. L’Amministrazione Comunale, infine, esprime la sua sentita e fattiva vicinanza e rimane a stretto contatto con le famiglie e a disposizione per le esigenze che potranno manifestarsi da parte di coloro che nell’immediato non potranno fare rientro nella propria abitazione.

Comune di Rimini