Rimini, incendio in via Sant’Aquilina: garage distrutto, fabbricato inagibile ma nessun ferito

Mattinata di paura, quela d ieri, in via Sant’Aquilina, a Rimini, dove un incendio improvviso ha devastato un fabbricato adiacente a un’abitazione privata. Le fiamme sono divampate intorno alle 11.30, avvolgendo in pochi minuti una struttura adibita in parte a garage e in parte a deposito attrezzi, situata nel cortile dell’abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi proprietari di casa, che hanno immediatamente contattato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunti due mezzi e una squadra composta da sette operatori, che hanno lavorato per oltre due ore e mezza per spegnere completamente il rogo.

La situazione, seppur contenuta grazie al rapido intervento, ha lasciato dietro di sé danni significativi: il fumo ha annerito pareti e strutture, anche se l’abitazione principale è rimasta intatta. La copertura del fabbricato è parzialmente crollata, e i tecnici intervenuti hanno dichiarato la struttura inagibile.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e il personale del 118, che fortunatamente non ha dovuto prestare soccorso a nessuno degli occupanti: tutti sono rimasti illesi.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi. L’area è stata messa in sicurezza in attesa degli ulteriori accertamenti tecnici.

Un episodio che riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione antincendio nelle pertinenze domestiche e sulla prontezza nel reagire alle emergenze, che in questo caso ha evitato conseguenze più gravi.