Rimini. Incendio nell’hotel Nettunia: nessun ferito tra i presenti

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, nell’hotel Nettunia di viale Regina Margherita a Rimini. L’incendio si è sviluppato intorno alle 16:30 in una stanza situata ai piani superiori dell’albergo. Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si pensa che possano essere legate a lavori di manutenzione in corso nella stanza interessata. Durante l’incendio, un operaio che si trovava all’interno della camera è riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme hanno provocato anche lo scoppio delle bossole del solaio, elementi in laterizio progettati per alleggerire la struttura e creare cavità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e i Carabinieri, incaricati di gestire gli accertamenti e le verifiche di rito. Le operazioni di messa in sicurezza sono state completate senza ulteriori complicazioni.