Rimini. Incendio notturno a Miramare: Intervento dei Vigili del Fuoco reso complesso da resistenza del proprietario

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato la canna fumaria di un’abitazione situata in viale Mosca, a Miramare. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 3:30, ma si sono trovati di fronte a una situazione complicata. Il proprietario della casa ha inizialmente ostacolato l’accesso ai soccorritori, rendendo necessario l’intervento della polizia e della sorella dell’uomo per consentire l’ingresso.

Una volta all’interno, i pompieri hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui un impianto elettrico non a norma e un camino in condizioni inadeguate, il tutto in un contesto di evidente degrado. L’incendio è stato attribuito alla scarsa manutenzione della canna fumaria, che presentava accumuli di materiali infiammabili.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le autorità hanno diffidato il proprietario, che non potrà utilizzare il camino fino al completamento dei lavori di messa a norma.