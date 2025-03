Rimini. Inchiesta Cheope – vendita piramidale. Assolti i 13 imputati tra cui i sammarinesi Fabio Bollini e Francesco Comito

Il processo scaturito dall’inchiesta “Cheope” su un presunto sistema di vendita piramidale si è concluso con l’assoluzione di tutti i 13 imputati. Tra loro Fabio Bollini, ex calciatore e noto leader del network marketing e Francesco Comito, romano ma sposato e residente a San Marino. Difesi dagli avvocati Moreno Maresi, Mattia Lancini, Filippo Cocco e Giovanni Orciani, gli imputati erano accusati di aver violato la legge 173/2005.

Secondo l’accusa, la struttura di vendita si basava sul reclutamento di nuovi membri, con quote di adesione fino a mille euro, pratica vietata in Italia. Gli incontri avvenivano sia online sia tramite eventi in tutta Italia. I prodotti, integratori e barrette energetiche, venivano forniti da una società americana tramite una controllata olandese a una sede legale italiana.

La Procura aveva richiesto una multa di 100.000 euro per ciascun imputato, ma il giudice monocratico ha pronunciato l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Gli avvocati hanno sottolineato come già in sede cautelare il tribunale del Riesame avesse revocato il sequestro di oltre 7 milioni di euro. Gli imputati hanno sempre proclamato la loro innocenza, rivendicando la legittimità delle loro operazioni di vendita.

