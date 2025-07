Rimini. Incidente al cantiere di via Tripoli: auto rimane incastrata nelle barriere

Un episodio insolito si è verificato questa mattina all’alba presso il cantiere del nuovo parcheggio in via Tripoli, all’incrocio con piazza Marvelli. Una Mercedes Coupé di targa straniera è rimasta bloccata tra le barriere di cemento, in circostanze ancora in fase di verifica da parte della Polizia Locale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno assistito i due occupanti dell’auto. Le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate all’ospedale Infermi di Rimini. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’accaduto.

Attualmente le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.