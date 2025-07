Rimini, incidente in Superstrada: coinvolta auto sammariense

Oggi, lunedì 7 luglio 2025, intorno alle 10:30, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli sulla superstrada in direzione San Marino, all’incrocio con via della Gazzella, senza però causare feriti. Una Volkswagen con a bordo due anziani stava procedendo verso San Marino quando ha deciso di effettuare un’inversione a U per tornare verso Rimini.

Durante questa manovra, un’automobile Kia con targa sammarinese, proveniente dalla direzione opposta, ha impattato la Volkswagen. A seguito dell’urto, la vettura dei due anziani ha colpito un semaforo, mentre la Kia sammarinese ha perso il controllo, terminando la sua corsa in un fosso laterale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gestire la viabilità e svolgere i rilievi necessari. Il traffico ha subito rallentamenti, deviato su una corsia unica fino al completamento delle operazioni di soccorso e accertamento.

Fortunatamente, nessuno dei conducenti ha riportato ferite. Le autorità continuano a valutare la dinamica dell’incidente.