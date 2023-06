Rimini. Incidente in via Montescudo: auto finisce capovolta fuori dalla carreggiata. Nessun ferito tra i giovani passeggeri

Incidente stradale intorno alle 12.50 di oggi a Rimini in via Montescudo. Coinvolta autonomamente un’auto Skoda Fabia con a bordo cinque persone giovanissime. L’auto, guidata da un giovane neopatentato, dopo aver urtato il terrapieno a bordo strada ha sbandato lungo la corsia opposta e si è capovolta fuori dalla carreggiata. Tra i passeggeri anche un ragazzo minorenne. Nonostante gli ingenti danni riportati dall’auto, i passeggeri non hanno riportato conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Rimini per le delicate operazioni di estrazione dei giovani rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto. Successivamente i sanitari del 118 hanno trasportato i ragazzi in ospedale per le opportune cure. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Rimini per effettuare i rilievi del caso e ripristinare il traffico stradale.