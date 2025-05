Rimini. Incidente stradale a Santa Giustina: Giovane recuperato dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio, un giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua auto nei pressi di Santa Giustina, lungo la direttrice Santarcangelo-Rimini. Secondo quanto riferito, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo finendo in un fossato a lato della strada.

Il ragazzo ha spiegato di aver cercato di evitare un corpo estraneo presente sulla carreggiata, manovra che ha portato alla sua uscita di strada. Fortunatamente, grazie anche alla prontezza dei Vigili del Fuoco di Rimini, l’auto è stata recuperata senza conseguenze per il giovane, che è uscito illeso dall’incidente. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e per raccogliere ulteriori dettagli sull’eventuale presenza dell’oggetto che ha causato la manovra evasiva.