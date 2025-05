Rimini. Incidente stradale nel 2018: Condannato un albanese per lesioni e frode processuale

Un uomo di origine albanese è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per lesioni stradali gravissime e frode processuale, in relazione a un grave incidente avvenuto il 26 ottobre 2018 sulla via Emilia. L’incidente ha coinvolto l’imputato, alla guida di un’Audi A4, e Jody Ciotti, un noto allenatore e campione di karate, che si trovava in sella alla sua moto Harley Davidson.

A seguito dell’incidente, Ciotti ha subito l’amputazione della gamba sinistra, un evento che ha segnato profondamente la sua vita, costringendolo a rinunciare alla pratica delle arti marziali e al sogno di avviare una propria associazione per la formazione di giovani atleti.

Il processo, che si è protratto per cinque anni, ha visto Ciotti costituirsi parte civile, assistito dagli avvocati Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo. Il Tribunale di Rimini ha stabilito la responsabilità dell’automobilista, il quale ha anche tentato di alterare la scena del sinistro riposizionando il veicolo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. In aggiunta alla pena detentiva, il giudice ha disposto un risarcimento di oltre 200.000 euro a favore di Ciotti, per danni subiti.

In un comunicato, Ciotti ha espresso gratitudine verso la magistratura e il team legale per la loro dedizione e professionalità nella gestione della sua causa.