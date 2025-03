Rimini. Incidente stradale sulla Marecchiese: tir ribaltato blocca la viabilità

Oggi, giovedì 27 marzo, intorno alle 11:30, un incidente ha causato gravi disagi sulla strada Marecchiese, nella zona di Borgnano di Talamello, poco prima di Secchiano. Un tir autoarticolato, carico di bobine di carta, si è ribaltato sul lato della carreggiata mentre procedeva verso Rimini, nei pressi del Ristorante Tanha.

Il conducente, un uomo italiano di circa cinquant’anni, non ha fornito chiarimenti sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Fortunatamente, non ci sono stati altri veicoli coinvolti e l’autista è uscito senza riportare ferite.

La Polizia Locale di Novafeltria ha gestito il traffico, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti con un camion gru per rimuovere il tir e mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo, la viabilità è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di recupero. Anche il personale di Anas presente sul luogo per coordinare le attività.