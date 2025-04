Rimini. Incidente stradale sulla Statale 16: frontale tra due auto. I conducenti trasportati in ospedale

Frontale questa mattina sulla Statale 16 a Rimini: coinvolte una Hyundai e una Mercedes. I due conducenti, non gravemente feriti, sono stati soccorsi dal personale del 118 e ricoverati in ospedale. L’incidente, al vaglio della Polizia Stradale, è avvenuto intorno al km 199 e si è verificato a causa di cause ancora in corso di accertamento. Dopo lo scontro frontale, i due veicoli si sono girati e sono finiti fuori dalla carreggiata stradale, affiancandosi l’uno all’altro. Una pattuglia della Polizia è intervenuta per regolare il traffico, segnalando rallentamenti e code. I Vigili del Fuoco presenti sul posto per prestare assistenza.