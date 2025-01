Rimini. Incidente stradale sulla strada provinciale 41: Tre feriti trasportati in ospedale

Alle ore 12:00 di oggi, 2 gennaio, un grave incidente ha avuto luogo sulla strada provinciale 41, precisamente in via Montescudo, nei pressi di via Casareccio. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture: una Mazda 2, una Lancia Ypsilon e una Renault Clio. La dinamica dell’incidente sembra indicare che la Lancia Ypsilon stesse procedendo contromano, provocando l’impatto violento che ha portato uno dei veicoli a uscire dalla carreggiata.

I conducenti, due donne e un uomo, hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e alle operazioni di soccorso.