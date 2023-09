Rimini. Incidente stradale tra via Luzzati e via Crispi, il secondo in dieci giorni. Gli abitanti chiedono una segnaletica più efficace

Ennesimo incidente stradale ieri mattina a ridosso dell’incrocio tra via Luzzati e via Crispi a Rimini, zona stadio. L’incidente non ha avuto gravi conseguenze, ma i residenti dell’area suddetta chiedono una segnaletica più efficace, essendo un punto in cui si verificano sinistri molto spesso.

“È il secondo incidente nel giro di dieci giorni – affermano i residenti – e l’ultimo di tanti che in diverso anni sono avvenuti sempre con la stessa dinamica. A causa anche della segnaletica stradale, presente ma non efficace, molte autovetture che transitano su via Tripoli imboccano via Luzzati contromano, arrivano all’incrocio con via Crispi e si scontrano con i mezzi che transitano su quella via. In diverse occasioni i conducenti hanno perso il controllo dei mezzi ed hanno invaso i marciapiedi mettendo a rischio anche l’incolumità dei pedoni”. I residenti si dicono “molto preoccupati e si teme che prima o poi capiti un incidente molto grave. È stata fatta presente più volte alle forze dell’ordine accorse dopo gli incidenti la pericolosità di questo incrocio e la scarsa efficacia dei divieti posti su via Tripoli, purtroppo non è cambiato nulla”.