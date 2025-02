Rimini. Incidente su Viale Vespucci questo pomeriggio: due donne investite

Giovedì 21 novembre, nel pomeriggio, due donne sono state investite mentre attraversavano la strada in viale Vespucci, nei pressi dell’hotel Continental.

Una delle vittime, 32 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’altra donna, le cui generalità non sono ancora state rese note, è attualmente assistita dal personale del 118 su uno dei mezzi di emergenza intervenuti sul luogo. Le sue condizioni di salute saranno valutate per stabilire se necessiterà di un ricovero a Cesena o a Rimini.

Nell’incidente è rimasta coinvolta un’automobile Opel Adam, guidata da una donna, che procedeva in direzione Riccione. La Polizia Locale è al lavoro per determinare le cause dell’incidente.