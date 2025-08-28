Rimini, incidente sul lavoro: operaio precipita da tetto. Lo salvano una pila di pneumatici

Oggi, giovedì 28 agosto, un grave incidente sul lavoro ha scosso il polo industriale del Gros a Rimini. Un operaio di 40 anni, di origine rumena, stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto di un capannone quando il vetro di un lucernario ha ceduto improvvisamente, facendolo precipitare nel vuoto per oltre 11 metri davanti agli occhi dei colleghi presenti.

Fortunatamente, un ammasso di pneumatici posto sotto la zona di lavoro ha attutito la caduta. L’uomo, rimasto cosciente e lucido, ha permesso ai soccorsi di intervenire rapidamente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e personale del 118. Vista la gravità dei traumi, il quarantenne è stato trasportato in elicottero al policlinico Bufalini di Cesena. Le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni per la vita.

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto sia cruciale la sicurezza nei cantieri e nei capannoni industriali. La prontezza dei soccorsi e l’imprevisto “cuscino” di pneumatici hanno evitato conseguenze ben più gravi, ricordando a tutti l’importanza della prevenzione negli ambienti di lavoro.