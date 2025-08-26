Rimini, incidente sulla Marecchiese: moto si schianta contro auto, soccorso motociclista

Mattinata di paura a Sant’Ermete lungo la Marecchiese, dove una moto si è schiantata contro due auto in un violento incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, una coppia di turisti olandesi a bordo di una Polestar 2 stava procedendo verso il mare quando ha rallentato per permettere a una Lancia Ypsilon, ferma allo stop di via Vallecchiara, di immettersi sulla carreggiata davanti allo stabilimento Anelli. In quel momento sopraggiungeva una moto Voge 500DSX guidata da un uomo, che forse nel tentativo di sorpassare l’auto straniera ha centrato la Ypsilon. L’impatto ha fatto ribaltare il mezzo a due ruote, lasciandolo capovolto in mezzo alla strada.

Soccorsi tempestivi e traffico bloccato

Il motociclista è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale; le sue condizioni non sono ancora note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia stradale e la Polizia locale, per i rilievi del caso e per gestire il traffico, particolarmente intenso nelle ore di punta del mattino.

Un episodio che evidenzia i rischi sulle strade di Rimini

L’incidente di Sant’Ermete mette in luce quanto sia delicata la circolazione sulle principali arterie urbane e la necessità di prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, turisti e residenti compresi. Le indagini della Polizia stradale proseguiranno per chiarire con precisione la dinamica dello scontro e le responsabilità dei conducenti coinvolti.

La Marecchiese torna così al centro dell’attenzione come strada a rischio, con le autorità che invitano alla massima cautela e rispetto del codice della strada.