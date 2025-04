Rimini. Incidente sulla Marecchiese tra una moto e un furgone. Il centauro trasportato in ospedale

Questa mattina intorno alle ore 7.30, incidente stradale sulla Marecchiese, tra Secchiano di Novafeltria e Ponte Santa Maria Maddalena. Coinvolti nello scontro una moto da strada Bmw, guidata da un 31enne che procedeva in direzione Rimini, e un furgone condotto da un trentenne che stava svoltando verso via del Molino in direzione Novafeltria.

Traffico bloccato nella zona e gravi ripercussioni sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. I sanitari, con ambulanza e automedica, hanno soccorso il centauro e lo hanno trasportato in ospedale.